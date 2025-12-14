Francia, Gran Bretagna e Spagna alzano il livello di attenzione sanitaria per la diffusione di una pericolosa ondata di influenza stagionale particolarmente aggressiva, ribattezzata dagli esperti “super influenza”. Si tratta del virus H3N2, uno dei principali ceppi influenzali, che quest’anno si presenta con un sottotipo mutato, noto come “K”, capace di diffondersi più rapidamente e […]
𝐈 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐎𝐜𝐜𝐡𝐢𝐩𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐨
14 Dic 2025 15:34
I seminaristi Mattia Mazza e Andrea Occhipinti sono stati ufficialmente ammessi tra i candidati all’Ordine Sacro, compiendo un passo significativo nel loro cammino vocazionale e nel percorso di discernimento verso il sacerdozio. Un momento di profonda intensità spirituale, vissuto alla presenza della comunità ecclesiale, che ha accompagnato con preghiera e partecipazione questo importante passaggio.
Nel corso della celebrazione, il vescovo mons. Giuseppe La Placa ha rivolto ai due seminaristi parole dense di significato e di incoraggiamento, affidando loro tre termini chiave da custodire come “compagne inseparabili” nel cammino futuro: gioia, umiltà e fedeltà.
La gioia, ha sottolineato il presule, nasce dall’incontro autentico con Dio ed è capace di trasformare il cuore, rendendo fertile anche il deserto dell’esperienza umana. È il segno tangibile della vocazione, la traccia visibile di una chiamata che genera vita e speranza.
L’umiltà è stata definita una parola paradossale, perché nel Regno di Dio non conta l’affermazione di sé, ma la capacità di decentrarsi, di fare spazio al Signore con docilità. È proprio nell’umiltà che Dio trova dimora nell’uomo, rendendo il cuore disponibile al servizio e all’ascolto.
Infine, la fedeltà, intesa come costanza e perseveranza. La vita cristiana, ha ricordato mons. La Placa, si sviluppa attraverso processi che richiedono pazienza e continuità. La fedeltà si costruisce nei piccoli “sì” quotidiani, quelli che rendono stabile e fecondo il cammino di chi sceglie di donarsi al servizio della Chiesa.
L’ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro rappresenta dunque non solo un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio per Mattia Mazza e Andrea Occhipinti, chiamati a proseguire il loro percorso con cuore aperto, spirito di servizio e fiducia nella chiamata ricevuta, accompagnati dalla preghiera e dal sostegno dell’intera comunità.
Foto: Salvo Bracchitta
