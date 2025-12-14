𝐈 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐎𝐜𝐜𝐡𝐢𝐩𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐨

I seminaristi Mattia Mazza e Andrea Occhipinti sono stati ufficialmente ammessi tra i candidati all’Ordine Sacro, compiendo un passo significativo nel loro cammino vocazionale e nel percorso di discernimento verso il sacerdozio. Un momento di profonda intensità spirituale, vissuto alla presenza della comunità ecclesiale, che ha accompagnato con preghiera e partecipazione questo importante passaggio.

Nel corso della celebrazione, il vescovo mons. Giuseppe La Placa ha rivolto ai due seminaristi parole dense di significato e di incoraggiamento, affidando loro tre termini chiave da custodire come “compagne inseparabili” nel cammino futuro: gioia, umiltà e fedeltà.

La gioia, ha sottolineato il presule, nasce dall’incontro autentico con Dio ed è capace di trasformare il cuore, rendendo fertile anche il deserto dell’esperienza umana. È il segno tangibile della vocazione, la traccia visibile di una chiamata che genera vita e speranza.

L’umiltà è stata definita una parola paradossale, perché nel Regno di Dio non conta l’affermazione di sé, ma la capacità di decentrarsi, di fare spazio al Signore con docilità. È proprio nell’umiltà che Dio trova dimora nell’uomo, rendendo il cuore disponibile al servizio e all’ascolto.

Infine, la fedeltà, intesa come costanza e perseveranza. La vita cristiana, ha ricordato mons. La Placa, si sviluppa attraverso processi che richiedono pazienza e continuità. La fedeltà si costruisce nei piccoli “sì” quotidiani, quelli che rendono stabile e fecondo il cammino di chi sceglie di donarsi al servizio della Chiesa.

L’ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro rappresenta dunque non solo un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio per Mattia Mazza e Andrea Occhipinti, chiamati a proseguire il loro percorso con cuore aperto, spirito di servizio e fiducia nella chiamata ricevuta, accompagnati dalla preghiera e dal sostegno dell’intera comunità.

