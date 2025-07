“ἀλήθεια – Le Svelate”, a Villa Penna a Scicli due serate fra musica, danza, recitazione e cultura

In scena nella suggestione che sprigiona Villa Penna soprattutto nelle ore serali la produzione di Tecne99 che quest’estate si presenta al pubblico con il lavoro dal titolo “ἀλήθεια – Le Svelate”. Con Tecne99, nella messa in scena di questo lavoro teatrale, collaborano diverse realtà cittadine. Lo spettacolo mette assieme teatro, danza e musica in un percorso itinerante tra mito e verità, tra luce e ombra. Scritto e diretto da Alessandra Nifosì è accompagnato dalle musiche di Pietro Scardino.

Due gli appuntamenti: domani e giovedì con ingresso alle 20:30 ed inizio spettacolo alle 21:00. Il pubblico verrà guidato attraverso le figure del mito – Cloto, Lachesi, Atropo, ma anche Dioniso, l’Anziana, la Donna, il Fanciullo e altri archetipi – che prendono vita in un intreccio corale e simbolico. Protagonista l’Essere Umano, messo a nudo nelle tre fasi della sua vita: l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia. Produzione e regia: Tecne99. Lo spettacolo, inserito nell’agenda del Diario d’Estate 2025, gode del patrocinio del Comune di Scicli e del sostegno di Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi.

