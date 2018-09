Un mega parco divertimenti tipo Euro Disney a Ragusa? Investitori in movimento - Ragusa Oggi

Un mega parco divertimenti tipo Euro Disney a Ragusa? Investitori in movimento

Un team di esperti è già al lavoro per verificare la fattibilità nel territorio. Un grande parco divertimenti potrebbe sorgere prossimamente in provincia di Ragusa. La notizia circola con discrezione da qualche giorno e registra la presenza in zona di un gruppo di professionisti impegnato a scandagliare il territorio in cerca di possibili location. Naturalmente tutto avviene nel più assoluto riserbo. Nessuna idea sulle zone interessate, né sull’investitore o gruppo di investitori coinvolti nell’ambizioso progetto, o sulle caratteristiche della struttura, per la quale, tuttavia, sono di solito necessarie superfici importanti e ahinoi, buoni collegamenti stradali.

Com’è noto, la presenza dei parchi divertimento costituisce un volano per l’economia di importanza rilevante sia per le opportunità di lavoro, che per l’indotto generato dai flussi di visitatori. Attualmente i parchi divertimento attivi in Italia sono centinaia, disseminati lungo tutto lo stivale, con la maggiore densità nel nord del paese. Negli ultimi anni il centro sud lavora per colmare il gap, con l’apertura di nuove strutture o con investimenti rivolti all’espansione. I numeri di questo settore sono rilevanti ed in continua crescita, al punto da giocare un ruolo fondamentale nello spostamento dei flussi turistici. La possibilità che il sud-est siciliano, che vanta una condizione climatica invidiabile per buona parte dell’anno, si candidi per un’opportunità di questo tipo, sottolinea una volta di più come il territorio ibleo sia oggetto di costanti attenzioni per lo sviluppo su larga scala del mercato turistico-ricettivo.