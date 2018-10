Maltempo: rinviata al 19, 20 e 21 ottobre la manifestazione "Scale del Gusto" - Ragusa Oggi

Maltempo: rinviata al 19, 20 e 21 ottobre la manifestazione “Scale del Gusto”

RAGUSA – A causa del maltempo che sta per raggiungere la Sicilia e dell’allerta meteo lanciato dalla Protezione Civile, gli organizzatori di “Scale del Gusto” hanno deciso di rinviare alla prossima settimana l’intera manifestazione che sarebbe dovuta partire già questo venerdì 12 ottobre per poi concludersi domenica 14 ottobre. Le nuove date dell’atteso evento dedicato al gusto sono dunque venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre, ovvero il prossimo fine settimana sempre lungo le scalinate che collegano Ragusa Superiore a Ragusa Ibla. Il programma resterà pressoché invariato, dunque saranno confermati tutti gli spazi dedicati ai produttori, ed ancora le masterclass, le conferenze e le cene panoramiche, così come tutti gli altri eventi inizialmente previsti per questo fine setttimana.

Invece si svolgerà regolarmente in questi prossimi giorni il concorso con gli studenti dei 19 istituti alberghieri provenieneti da tutta Italia e che svolgeranno l’esperienza interamente all’interno di Palazzo Cosentini a Ibla. “Nonostante l’ampia disponibilità di locali dove poter svolgere l’evento al riparo, abbiamo ritenuto di spotare l’evento per garantire la sicurezza sia degli espositori che del pubblico. Davanti all’allerta meteo abbiamo riflettutto e insieme a istituzioni e aziende abbiamo scelto di spostare tutto alla prossima settimana”, spiegano gli organizzatori dell’associazione di promozione turistica Sud Tourism. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.scaledelgusto.it e sui canali social.