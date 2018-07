Lungo la costa iblea arrivano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stasera separati per la movida - Ragusa Oggi

Lungo la costa iblea arrivano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stasera separati per la movida

Si amano, si adorano e ai giornali gossip raccontano anche particolari intimi della propria relazione. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arrivano lungo la costa iblea per un weekend che sarà innanzitutto di lavoro ma che non si esclude diventi anche di relax e di buon mare potendo contare su una costa frastagliata e sulla qualità delle acque marine segnalate anche dalle bandiere blu. Ma per stasera l’unica coppia dovrà dividersi per lavoro e per partecipare alla movida. Cecilia Rodriguez sarà infatti ospite al Pappafico mentre Ignazio Moser sarà ospite al Kama.

Intanto su instagram è stato lo stesso Moser a svelare alcuni particolari intimi della relazione con Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista ha, infatti, svelato alcuni particolari intimi della sua vita con la fidanzata rispondendo, nello specifico, ad un follower su Instagram che gli ha chiesto senza troppi giri di parole quante volte fa l’amore con lei. “Quando siamo insieme, tante” ha infatti rivelato Ignazio, che non è apparso per nulla irritato dalla domanda e ha così confermato tra le righe che la compagna ha la caratteristica focosità delle donne sudamericane, in parte emersa anche durante il Grande Fratello VIP, dove è nata la relazione tra i due.

