Capitaneria di Porto, cambio della guardia, arriva Milella - Ragusa Oggi

Capitaneria di Porto, cambio della guardia, arriva Milella

*Venerdì 21 settembre 2018, alle ore 11:00*, avrà luogo la cerimonia militare di cambio Comando presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, tra il Capitano di Fregata (CP) Andrea ZANGHI’, Comandante cedente ed il Capitano di Fregata (CP) Pierluigi MILELLA, Comandante accettante.

Alla cerimonia in questione prenderanno parte le massime Autorità militari e civili della Provincia, unitamente al Direttore Marittimo della Sicilia orientale, Contrammiraglio (CP) Gaetano MARTINEZ.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli organi di stampa per la costante disponibilità dimostrata nei confronti del Comando della Guardia Costiera iblea.

Ad ogni buon fine, si trascrive, di seguito, il *curriculum vitae* del nuovo Comandante di questa Capitaneria di Porto, che assumerà l’incarico da sabato 22 settembre p.v., allegando altresì, una foto dello stesso:

Il Capitano di Fregata (CP) Pierluigi MILELLA proviene dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma, dove è stato impiegato presso il 6^ Reparto – Sicurezza della Navigazione.

Si laurea in Giurisprudenza nel 1996 presso l’Università Cattolica di Milano, entra in servizio nell’anno 1998 e dopo l’Accademia Navale, dal 1999 al 2003 ricopre l’incarico di Capo Sezione Gente di Mare ed Armamento e Spedizioni presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e, successivamente, dal 2003 al 2007 come Capo Sezione Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Dal settembre 2007 al settembre 2009 ricopre l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro in Provincia di Udine.

Dal 2009 fino ad oggi ha prestato servizio presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma, specializzandosi in sistemi di gestione delle organizzazioni complesse e dove ha rivestito, tra l’altro, la posizione di responsabile dell’Autorità Nazionale di Sorveglianza sul Mercato per la Direttiva 2014/90/EU sugli equipaggiamenti marittimi e di responsabile nazionale del sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 del Comando Generale del Corpo, in quanto Amministrazione marittima di bandiera.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto le seguenti abilitazioni: Ispettore PSC (*Port State Control*) e DAO (*Duly authorized officer*), ispettore ISM (*International Safety Management*) e MLC (*Maritime Labour Convention*), di cui è anche formatore certificato ILO, *Lead Auditor* secondo gli standard internazionali ISO (9001 e 19011), *Risk management* secondo lo standard 31000, possiede una profonda conoscenza degli ambienti di accreditamento e di certificazione di prodotto unitamente ad una pluriennale esperienza nel campo della sicurezza della navigazione e della certificazione di navi, equipaggiamenti marittimi e sistemi correlati.

Ha inoltre, frequentato il seminario antiterrorismo organizzato dalla *U.S. Coast Guard* presso il Centro di formazione specialistica “A. DE RUBERTIS” di Genova.

Attualmente è anche C*o-chairman* presso il gruppo europeo che riunisce tutte le Autorità di sorveglianza degli Stati Membri dell’Unione europea.

E’ sposato ed ha due figli.

di Giovanna Cannizzaro