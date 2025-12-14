Zona evacuata a Comiso: fatta saltare bomba della seconda guerra mondiale

È stato fatto brillare sabato mattina l’ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale trovato qualche giorno fa nella zona di contrada Cifali, al confine con il territorio di Ragusa e Chiaramonte Gulfi.

L’ordigno ha costretto gli artificieri a fare li straordinari. Per disinnescare l’ordigno e farlo esplodere in modo sicuro questa mattina, fin dalle prime ore, gli abitati della zona hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ma anche i luoghi di lavoro, nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento della bomba. Tutta l’operazione è stata coordinata dalla Prefettura, con l’ausilio della Polizia locale, della protezione civile, coordinata da Fabrizio Licata e un gruppo di croce Rossa Italiana. Ad operare per far brillare la bomba sono stati i militari del 4° Reggimento squadra genio guastatori di Palermo

