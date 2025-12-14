Francia, Gran Bretagna e Spagna alzano il livello di attenzione sanitaria per la diffusione di una pericolosa ondata di influenza stagionale particolarmente aggressiva, ribattezzata dagli esperti “super influenza”. Si tratta del virus H3N2, uno dei principali ceppi influenzali, che quest’anno si presenta con un sottotipo mutato, noto come “K”, capace di diffondersi più rapidamente e […]
Zona evacuata a Comiso: fatta saltare bomba della seconda guerra mondiale
14 Dic 2025 12:54
È stato fatto brillare sabato mattina l’ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale trovato qualche giorno fa nella zona di contrada Cifali, al confine con il territorio di Ragusa e Chiaramonte Gulfi.
L’ordigno ha costretto gli artificieri a fare li straordinari. Per disinnescare l’ordigno e farlo esplodere in modo sicuro questa mattina, fin dalle prime ore, gli abitati della zona hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ma anche i luoghi di lavoro, nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento della bomba. Tutta l’operazione è stata coordinata dalla Prefettura, con l’ausilio della Polizia locale, della protezione civile, coordinata da Fabrizio Licata e un gruppo di croce Rossa Italiana. Ad operare per far brillare la bomba sono stati i militari del 4° Reggimento squadra genio guastatori di Palermo
