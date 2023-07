Zona artigianale Ragusa, presto bando per lotti non assegnati

Il Comune di Ragusa ha annunciato l’imminente pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione dei lotti residui dell’area artigianale. Questa iniziativa è stata avviata grazie alla deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 24/07/2023, che ha dato mandato agli uffici preposti di procedere con il bando.

A comunicare la notizia è stato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, che ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa per il settore artigianale della città. Il fondamento per l’assegnazione dei lotti artigianali si trova nel “Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree della zona artigianale,” approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 01/07/2014. Inoltre, è interessante notare che l’area artigianale di Ragusa fa parte delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale della Regione Siciliana, offrendo potenziali vantaggi e opportunità per le imprese che si insedieranno nell’area.

“È intendimento di questa Amministrazione – dichiara l’assessore Giorgio Massari – continuare a promuovere l’insediamento nella Zona Artigianale di quante più aziende possibili, nei limiti dei requisiti essenziali previsti dal Regolamento, al fine di favorire il rilancio di tale settore e di sfruttare al meglio l’area della zona artigianale che altrimenti rischierebbe di restare, in parte, improduttiva.”

Con la pubblicazione dell’avviso, saranno messi a bando due lotti artigianali che non sono stati assegnati durante il precedente bando scaduto. A questi si aggiungeranno altri 15 lotti, la cui assegnazione precedente è risultata inadempiente per quanto riguarda gli obblighi previsti dal “Regolamento per l’Assegnazione dei lotti Artigianali.”

L’assegnazione dei lotti sarà aperta a tutti gli artigiani e le imprese artigiane, oltre che ai consorzi e alle cooperative di artigiani che desiderano investire e svilupparsi nell’area artigianale del Comune di Ragusa. I potenziali candidati potranno presentare la domanda di assegnazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La graduatoria che verrà stilata avrà validità biennale, fornendo così un quadro stabile e duraturo per lo sviluppo delle attività artigianali nella zona. foto di repertorio