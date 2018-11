Week end leggermente perturbato in Sicilia ma poi..arriva la primavera. - Ragusa Oggi

Week end leggermente perturbato in Sicilia ma poi..arriva la primavera.

Condizioni meteo in leggero miglioramento in queste ore per lo meno dal punto di vista delle temperature. La spinta verso est dell’alta pressione favorirà infatti il definitivo allontanamento della goccia fredda responsabile del maltempo di questi giorni.

La tregua tuttavia sarà effimera in quanto un nuovo impulso perturbato proveniente dal’atlantico si fionderà sul Mediterraneo nella giornata di sabato arrecando un nuovo peggioramento del tempo su tutta la Sicilia, in particolare sul settore ionico.

L’alta pressione tuttavia non si darà per vinta, infatti già dalla giornata di domenica, un suo rapido “spanciamento” verso l’Italia favorirà un graduale miglioramento del tempo chiudendo questa volta in maniera più incisiva la porta atlantica.

A quel punto l’anticiclone non avrà più ostacoli riuscendo a prendere possesso del Mediterraneo con l’inizio della prossima settimana garantendo un generale aumento delle temperature e il ritorno a condizioni più primaverili che autunnali.

Venerdì 30 novembre: avremo condizioni di cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da sud con possibili deboli piogge sul settore centro-meridionale. Le temperature saranno in moderato aumento mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali. Per quanto riguarda i mari: poco mosso il Tirreno, mossi i restanti bacini.

Sabato 1 dicembre: cielo molto nuvoloso ovunque e tempo instabile con piogge e rovesci sparsi. I fenomeni potranno risultare localmente intensi fra trapanese e agrigentino, costa meridionale e sul settore orientale dove non escludiamo spunti temporaleschi. Variabilità in serata con possibili fenomeni fra costa tirrenica e catanese. Venti dapprima di libeccio in rotazione durante il giorno dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo mentre i mari risulteranno mossi ad eccezione dello Ionio che si manterrà molto mosso.

Domenica 2 dicembre: ancora instabilità diffusa sul settore tirrenico e fra ragusano e siracusano dove saranno possibili piogge e rovesci a carattere sparso, altrove il cielo si manterrà nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. I venti soffieranno moderati o sostenuti dai quadranti settentrionali mentre le temperature saranno stazionarie e in linea con le medie stagionali. Mari mossi o molto mossi.

Articolo di: Stefano Albanese



