Warren Ellis in concerto all’alba: un evento irripetibile al Museo della Pietra di Sampieri

Il 17 agosto, quando il sole inizierà a tingere di oro le pietre antiche della costa iblea, il Museo della Pietra di Sampieri si trasformerà in un palcoscenico sospeso tra sogno e realtà. Alle 5.30 del mattino, in un’atmosfera rarefatta e profondamente poetica, Warren Ellis, icona mondiale della musica contemporanea, regalerà al pubblico un concerto irripetibile all’alba.

Polistrumentista, compositore e anima sensibile del violino, Ellis è noto per la sua lunga e fertile collaborazione con Nick Cave, con cui ha condiviso palchi, dischi leggendari e colonne sonore per il cinema internazionale. La sua musica è un viaggio emotivo che attraversa silenzi, tensioni e bellezza; un linguaggio che in questo evento dialogherà con il paesaggio naturale e la luce nascente del Mediterraneo.

L’evento è organizzato dall’associazione Azul Vicolo Ritrovato, con il patrocinio del Comune di Scicli – Assessorato Turismo e Spettacolo e Enjoy Barocco, ed è destinato a diventare uno dei momenti più suggestivi dell’estate culturale siciliana.

Un concerto all’alba non è solo una scelta artistica, ma un atto poetico: un invito alla lentezza, all’ascolto profondo, alla connessione tra uomo e natura. In uno scenario carico di memoria e bellezza come il Museo della Pietra, dove storia e territorio si fondono, la musica di Ellis risuonerà come un rito collettivo, intimo e potente.

Posti limitati – consigliata la prenotazione

