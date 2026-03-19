Volontari ripuliscono i pantani Longarini e Cuba: quintali di rifiuti raccolti

Una grande mobilitazione di volontari per ripulire l’area esterna alla Riserva naturale dei pantani Longarini e Cuba pensata e realizzata da anni dalla Fondazione tedesca che è riuscita a creare un habitat naturale dove uccelli migratori e specie di fauna di pregio hanno scelto e scelgono di sostare in questi luoghi umidi e vicini alla costa. L’idea dei volontari è stata quella di ripulire le aree esterne alla Riserva. “E’ stata una giornata di pulizia e di volontariato volta a restituire un po’ di dignità e decoro a una delle aree sita a ridosso della nostra riserva naturale privata – ha commentato nel profilo della Fondazione tedesca Paolo Galasso esperto di biologia della Fondazione privata – il successo ed i risultati raggiunti con l’evento di domenica scorsa hanno dimostrato come la coesione tra persone mosse dal medesimo senso di civiltà, sensibilità e volontà di cambiare le cose, insieme al supporto da parte del comune e delle forze dell’ordine, possa fare davvero la differenza. Grazie a tutti i partecipanti! Una giornata di pulizia della strada di bonifica Raneddi, in contrada Fondo Melone che ha reso l’ambiente più pulito, decoroso e accogliente e che ha permesso di raccogliere quintali di rifiuti di ogni genere che sono stati smaltiti adeguatamente con mezzi ed azioni adeguati. La primavera in arrivo è un sbocciare di fiori e piante che è di grande effetto per tutta l’area che ricade al confine fra Ispica e Pachino.

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