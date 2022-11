Volo Comiso-Malpensa, odore di bruciato, atterraggio a Catania

Odore di bruciato e stop al volo Comiso-Malpensa, partito nel tardo pomeriggio dall’aeroporto ibleo ma atterrato in emergenza a Catania. Secondo alcune prime notizie, infatti, appena partiti da Comiso si sarebbe sentito un odore di bruciato e il pilota dell’aereo avrebbe, per precauzione, deciso di non proseguire nel volo e di atterrare a Catania dopo aver fatto una manovra ad U volteggiando nel cielo fino appunto dirigersi verso l’aeroscalo etneo. Lo conferma anche un passeggero che sui social ha scritto un post. I passeggeri sono stati riprotetti. Il volo era di Rynair ma operato con un operatore maltese.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it