Volley Modica: il centrale Daniele Buzzi è un nuovo atleta biancoazzurro

Il nuovo centrale dell’Avimecc Volley Modica è Daniele Buzzi, un atleta classe 2000 originario di Genova. Ha compiuto 23 anni il 10 luglio ed è alto 200 centimetri. Ha iniziato la sua carriera pallavolistica nelle serie giovanili della Colombo Genova e successivamente è passato alla serie B con la maglia della Spinnaker Albisola Volley.

Dopo la sua esperienza in serie B, ha fatto il salto alla serie A2 giocando per due stagioni con la Sinergy Mondovì. Successivamente, è tornato alla Colombo Genova nella serie cadetta e poi ha giocato per due stagioni consecutive nella serie A3, prima con la maglia della Falù Ottaviano e l’ultima stagione con la Shedirpharma Sorrento, ottenendo la salvezza.