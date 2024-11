Volley Modica: fermi campionati di serie C e under 19, oggi in campo gli under 17

La Volley Modica si prepara a un fine settimana intenso, con impegni su più fronti per le sue formazioni giovanili e senior. Mentre la squadra di serie A3 si sta concentrando per la sfida casalinga contro Lagonegro al “PalaRizza” di domenica, le squadre dei campionati di serie C, under 19 e under 17 continuano a lavorare per crescere e migliorarsi sotto la guida dei coach Ciccio Italia e Francesca Giucastro, con il supporto del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino. Questo lavoro mira a formare futuri atleti per la prima squadra, un vero “serbatoio” di giovani talenti.

Nel campionato di serie C, i giovani “Galletti” sono reduci da una sconfitta casalinga contro Viagrande e, dopo una pausa, si preparano per la trasferta al “PalaBucalo” di Santa Teresa Riva nel weekend. Anche la formazione under 19, che ha recentemente vinto contro Koira Vittoria con un netto 3-0, ha approfittato della sosta per affinare schemi e migliorare la condizione fisica.

L’under 17, infine, si appresta ad affrontare una sfida impegnativa in trasferta a Solarino, dove affronterà i pari età della Paomar. Questo impegno rappresenta un’opportunità importante per il giovane gruppo di mettere alla prova il lavoro fatto in allenamento.

Questi impegni e l’intenso lavoro tecnico e atletico dimostrano la volontà della Volley Modica di investire sui propri giovani, sviluppando una base solida di atleti che potranno, in futuro, dare un contributo alla prima squadra.

