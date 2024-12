Volley Modica “bella a metà”, lotta alla pari con Reggio Calabria, ma cede sul più bello e si arrende in quattro set

La partita di Santo Stefano tra Domotek Reggio Calabria e Avimecc Modica, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A3, ha offerto uno spettacolo avvincente e combattuto al PalaCalafiore. Alla fine, i padroni di casa hanno avuto la meglio in quattro set dopo oltre due ore di gioco intenso, portando a casa tre punti preziosi.

Analisi della partita

Primo set

Le squadre si affrontano con grinta fin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato, Reggio Calabria riesce a effettuare un primo allungo decisivo (21/18) e a chiudere il set 25/22.

Secondo set

Modica risponde con determinazione, guidata dalle ottime prestazioni di Barretta, Buzzi e Padura Diaz. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Reggio, il set si conclude 23/25 per i biancoazzurri, ristabilendo la parità.

Terzo set

Modica parte bene, costruendo un vantaggio significativo (12/16). Tuttavia, errori individuali, una svista arbitrale e un calo di concentrazione consentono ai reggini di recuperare. Un cartellino rosso ai danni di Modica favorisce i padroni di casa, che vincono 25/21.

Quarto set

Con il morale alle stelle, Reggio Calabria prende subito il comando (8/5) e gestisce il vantaggio fino alla fine. Modica commette troppi errori, soprattutto al servizio, e non riesce a completare la rimonta. Il set si chiude 25/22 per i calabresi.

Dichiarazioni post-partita

Enzo Distefano, allenatore di Modica, ha sottolineato la buona prestazione della squadra nei primi due set, giocati a viso aperto contro un avversario di alto livello. Il rammarico per il terzo set, perso nonostante un vantaggio di quattro punti, a causa di errori evitabili e una reazione emotiva alla svista arbitrale. La difficoltà nel quarto set, dovuta all’inerzia conquistata da Reggio Calabria e alla profondità della panchina avversaria.

Nonostante la sconfitta, Distefano si è detto fiero della prova dei suoi ragazzi, che hanno lottato con carattere nonostante le assenze importanti di Chillemi e Raso. Ha infine espresso fiducia per il futuro, sottolineando la necessità di lavorare sodo in palestra in vista del prossimo impegno contro Napoli.

© Riproduzione riservata