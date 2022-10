Voli da e per Milano, Ryanair rende inutile l’aeroporto di Comiso

Tempi duri per i pendolari ragusani che per motivi di lavoro risiedono a Milano e dintorni. Da novembre fino a marzo, Ryanair dimezzerà i voli da e per Comiso con partenza e destinazione Malpensa e Orio al Serio, rendendo gli orari spesso inutili. Per esempio, i voli di rientro domenicali sono scomparsi e chi riuscirà a ritagliarsi una fine settimana tra gli affetti, dovrà per forza tornare nella sede di lavoro attraverso lo scalo di Catania.



Ancora per ottobre, i voli Malpensa-Comiso e viceversa sono cinque, poi nell’ultima settimana diventeranno quattro, soltanto due dalla prima settimana di novembre.

Dal prossimo mese si volerà da Milano Malpensa a Comiso il venerdì e il lunedì. Orario impossibile per tanti: si partirà alle 10. Come dire: chi vorrà tornare per poche ore in famiglia, dovrà prendere un giorno di ferie o di permesso. Stessa situazione anche durante le feste natalizie. Gli ultimi voli diretti saranno il 19 e il 23 dicembre. Stop. Per il ritorno nel capoluogo lombardo, si potrà volare il venerdì e il lunedì, con partenza anche qui poco proponibile: ore 12,20.

Difficoltà anche per chi vorrà optare da e per Bergamo. In questo caso, il prossimo mese i voli passeranno da tre a due. L’Orio al Serio- Comiso è stato schedulato soltanto di martedì e sabato. Nel primo caso l’orario di partenza è fissato alle 9,10, nel secondo alle 18,15. Occhio agli orari, è meglio sempre controllarli. Il volo Bergamo-Comiso del 24 dicembre, proposto oggi a 201,74 euro, partirà alle 7,40. E chi vorrà tornare in Lombardia da Orio al Serio ha a disposizione il martedì (11,30) e il sabato (20,35). Per trascorrere qualche ora in più nella terra natìa, meglio pensare sin d’ora a sobbarcarsi anche un “comodo” viaggetto in bus o in auto fino a Catania.