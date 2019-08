Vivi-Amo: la campagna di sensibilizzazione contro alcol e droghe - Ragusa Oggi

Vivi-Amo: la campagna di sensibilizzazione contro alcol e droghe

Condividi su:

L’ASP di Ragusa, promuove insieme alle associazioni di volontariato, una campagna di sensibilizzazione, contro il consumo di droghe ed alcolici soprattutto da parte di minori .Parte l’otto Agosto , proprio a ridosso della settimana di ferragosto, la prima campagna informativa dell’estate 2019 . “Gli incidenti stradali sono ancora purtroppo – ha dichiarato Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni. Ciò che purtroppo viene spesso sottovalutato, soprattutto tra i ragazzi , è il pericolo che si corre quando si adottano comportamenti scorretti, come quello di mettersi alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, e il reale rischio a cui si espone la propria vita e quella degli altri.

I recenti fatti di cronaca,che riguardano gli effetti nefasti, delle droghe ed alcolici, soprattutto alla guida di veicoli , ricordando quanto pesante sia stato il bilancio che il nostro territorio ha pagato ,con il sangue di giovanissimi ,hanno spinto le associazioni di volontariato a fare rete con le istituzioni per informare i ragazzi sui rischi che l’alterazione da sostanze ed alcolici provoca .

Il primo appuntamento, si svolgerà al Jumbo Summer Space dalle ore 21.00 in poi ,il noto locale della riviera Donnalucatese a Scicli che ha aderito all’iniziativa curata dalle associazioni Codice Rosso e San Michele Arcangelo con il supporto del Dott. Giuseppe Raffa noto Pedagogista e Responsabile dell’ambulatorio antibullismi dell’ASP di Ragusa.

<<Molti studi finalizzati alla prevenzione dell’uso di droghe hanno accertato che la prima strategia per non diventare consumatori di sostanze, consiste nell’evitarne la sperimentazione o comunque nel ritardarne il più possibile l’età di inizio ,per questo servono azioni più incisive e convincenti mirate alle nuove generazioni ,ma non solo, serve una presenza concreta e continua sul territorio ,come le associazioni intendono fare ,prossimamente anche nelle scuole .>> Maria Borgia e Rossella Fede responsabili Associazioni di volontariato .