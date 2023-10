Vittoria: tunisino trovato in possesso di hashish, cocaina e circa 1.500 euro. Arrestato

Un tunisino di 37 anni, M.M., è stato arrestato a Vittoria dai carabinieri perché trovato con 115 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina nascosti addosso. I carabinieri hanno esteso gli accertamenti anche alla sua abitazione a Vittoria; all’interno di un garage ad essa collegato, hanno trovato 1.335 euro in contanti, e in banconote di piccolo e medio taglio.

L’ARRESTO



Considerando sia il quantitativo di stupefacente che le modalità di confezionamento, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

M.M. è stato portato in carcere a Ragusa. Nel corso del rito direttissimo, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. e confermato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.