Vittoria piange Francesco Nicosia: 48enne muore colto da malore al volante di un furgone

Un tragico episodio ha colpito la comunità di Vittoria: Francesco Nicosia, di 48 anni, ha perso la vita dopo essere stato improvvisamente colto da malore mentre si trovava alla guida del proprio furgone.

Secondo le prime informazioni raccolte, Nicosia stava percorrendo una strada cittadina quando ha accusato il malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Il furgone si è schiantato contro un’auto parcheggiata, fermandosi dopo l’impatto. A darne notizia il quotidiano La Sicilia.

I soccorsi, allertati dai presenti, sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Purtroppo, nonostante l’arrivo del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno informato i familiari e stanno completando le procedure necessarie, mentre la comunità locale resta profondamente scossa dalla perdita di Nicosia, descritto da amici e conoscenti come una persona stimata e dedita alla famiglia.

Non risultano coinvolti altri veicoli o persone, e la dinamica dell’incidente appare direttamente collegata al malore che ha colpito il 48enne.



