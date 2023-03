Vittoria: Mpa lascia la maggioranza

L’amministrazione di Vittoria perde pezzi. Tre consiglieri comunali che, di recente, avevano costituito il gruppo Mpa, lasciano la maggioranza.

La presidente del consiglio comunale Concetta Fiore ed i consiglieri Salvatore Artini e Giacomo Romano (tutti eletti un anno e mezzo fa nella lista “Aiello sindaco” hanno deciso di staccare la spina. “Non si può continuare ad essere corresponsabili degli atti di un’amministrazione che ci ha sempre negato ogni possibilità di confronto e di partecipazione nelle scelte di governo della città” scrivono in una nota diffusa ieri.

PERCHE’ QUESTA DECISIONE



Il documento è firmato oltre che dai tre consiglieri comunali, anche dal coordinamento politico del Movimento per l’Autonomia, con il coordinatore Salvatore Artini e il portavoce Giancarlo Floriddia.

Cosa ha motivato la scelta dei tre consiglieri comunali e del loro neonato gruppo politico? I tre lo spiegano con chiarezza: “Da tempo chiediamo al sindaco e alla coalizione un cambio di rotta, attraverso una profonda verifica politica-programmatica -amministrativa, necessaria (dal nostro punto di vista) per tentare di ritrovare le ragioni dell’alleanza attorno ad una nuova programmazione e progettualità a cui ancorare una rinnovata azione amministrativa in grado di superare il limite della improvvisazione e della confusione che ha caratterizzato questo anno mezzo dell’amministrazione comunale. Non siamo stati ascoltati, anzi di contro, abbiamo constatato che il sindaco ed il suo partito, con fare irresponsabile e irrispettoso, si sono sottratti al confronto e continuano imperterriti nella loro azione deficitaria sul piano amministrativo ed anche su quello politico”.

COME CAMBIA L’ASSETTO POLITICO DELLA MAGGIORANZA



Da qui la decisione. Secondo i tre consiglieri e il loro gruppo politico le vicende di questi 18 mesi di vita amministrativa hanno decretato “la fine dell’alleanza “ civica, di centro e di sinistra” che era stata scelta dagli elettori per governare la città” e l’apertura di “una nuova fase politica in città”, una città e una comunità “tradita e delusa”.

Nel consiglio comunale di Vittoria l’amministrazione Aiello poteva contare su 14 consiglieri su 24, dieci sono di minoranza. Nei mesi scorsi, Marco Greco aveva preso le distanze e, pur senza lasciare la lista in cui era stato eletto, aveva espresso posizioni di aperto dissenso, facendo mancare spesso il suo voto alla maggioranza. Ora si aggiungono altri tre consiglieri. Oggi, l’amministrazione Aiello può contare sul sostegno di 10 consiglieri. Non c’è più una maggioranza netta.

.