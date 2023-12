Vittoria: minorenne collocato in una comunità. E’ accusato di numerosi furti di capi d’abbigliamento

Era rimasto coinvolto in una serie di furti di capi d’abbigliamento ai danni di alcuni negozi di Vittoria, nonostante fosse minorenne. Adesso, è stato collocato in una comunità. I carabinieri di Vittoria hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di un 15enne.

L’INDAGINE

Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate sulla raccolta delle denunce presentate dai proprietari dei negozi colpiti dai furti, insieme all’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone interessate dai crimini. Attraverso queste attività investigative, è stato possibile identificare il minore responsabile dei furti e ricostruire le dinamiche dei furti.

Dopo aver rintracciato il minore coinvolto, i Carabinieri hanno eseguito la procedura prevista, collocandolo presso una comunità individuata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.