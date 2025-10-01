Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Vittoria, maltempo fa cadere due alberi, crollano un cipresso e un oleandro. In Sicilia previste piogge intense e calo delle temperature
01 Ott 2025 12:54
La città di Vittoria è stata oggi teatro di un episodio legato al maltempo: due alberi, un cipresso all’ingresso del cimitero e un oleandro in Viale Volontari della Libertà, sono caduti a causa del vento e delle piogge, senza però causare danni a persone o cose. Tutta la provincia è, in queste ore, interessata da forti piogge, da Ragusa fino a Pozzallo ma, al momento, non ci sono segnalazioni di ulteriori danni, salvo un piccolo allagamento a Modica in via De Gasperi sul quale è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Vittoria invita i cittadini a prestare attenzione agli alberi e alle aree esposte durante il maltempo.
Maltempo e brusco calo delle temperature in Sicilia
L’episodio a Vittoria si inserisce in un contesto meteo particolarmente instabile: a partire dalla metà di questa settimana, una bassa pressione proveniente dall’Est Europa porterà un netto calo delle temperature e piogge diffuse su gran parte della Sicilia.
Secondo il meteorologo di 3b.meteo.com, Francesco Del Francia, mercoledì 1 ottobre saranno possibili temporali e forti piogge, con episodi intensi nel Trapanese, Palermitano, Messinese e sulle Isole Eolie. Anche le aree interne tra Agrigento, Caltanissetta, Enna e la provincia di Catania potrebbero essere interessate da forti temporali.
Giovedì 2 ottobre il maltempo interesserà principalmente il nord dell’Isola (Palermo, Messina), mentre il resto della Sicilia vedrà un miglioramento. Attenzione ai venti settentrionali in rinforzo, con raffiche fino a 40-60 km/h e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature massime oscillano tra i 20 e i 23 gradi, fino a 6-8°C sotto la media stagionale nei primi giorni di ottobre.
Il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo sottolinea come questa ondata di freddo tardo-autunnale precoce sia significativa per intensità e tempistica, e ricorda la necessità di prestare prudenza all’aperto, soprattutto nelle zone esposte a temporali e venti forti.
