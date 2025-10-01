Vittoria, maltempo fa cadere due alberi, crollano un cipresso e un oleandro. In Sicilia previste piogge intense e calo delle temperature

La città di Vittoria è stata oggi teatro di un episodio legato al maltempo: due alberi, un cipresso all’ingresso del cimitero e un oleandro in Viale Volontari della Libertà, sono caduti a causa del vento e delle piogge, senza però causare danni a persone o cose. Tutta la provincia è, in queste ore, interessata da forti piogge, da Ragusa fino a Pozzallo ma, al momento, non ci sono segnalazioni di ulteriori danni, salvo un piccolo allagamento a Modica in via De Gasperi sul quale è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Vittoria invita i cittadini a prestare attenzione agli alberi e alle aree esposte durante il maltempo.

Maltempo e brusco calo delle temperature in Sicilia

L’episodio a Vittoria si inserisce in un contesto meteo particolarmente instabile: a partire dalla metà di questa settimana, una bassa pressione proveniente dall’Est Europa porterà un netto calo delle temperature e piogge diffuse su gran parte della Sicilia.

Secondo il meteorologo di 3b.meteo.com, Francesco Del Francia, mercoledì 1 ottobre saranno possibili temporali e forti piogge, con episodi intensi nel Trapanese, Palermitano, Messinese e sulle Isole Eolie. Anche le aree interne tra Agrigento, Caltanissetta, Enna e la provincia di Catania potrebbero essere interessate da forti temporali.

Giovedì 2 ottobre il maltempo interesserà principalmente il nord dell’Isola (Palermo, Messina), mentre il resto della Sicilia vedrà un miglioramento. Attenzione ai venti settentrionali in rinforzo, con raffiche fino a 40-60 km/h e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature massime oscillano tra i 20 e i 23 gradi, fino a 6-8°C sotto la media stagionale nei primi giorni di ottobre.

Il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo sottolinea come questa ondata di freddo tardo-autunnale precoce sia significativa per intensità e tempistica, e ricorda la necessità di prestare prudenza all’aperto, soprattutto nelle zone esposte a temporali e venti forti.

