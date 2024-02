Vittoria: Luca Roccaro sarà ordinato diacono nella chiesa di San Domenico Savio

Ha espresso gratitudine e paura, sottolineando l’immensa gioia che vive in vista di questo grande evento e la consapevolezza della responsabilità e dell’impegno che lo attendono. Ha dichiarato di avvertire la guida del Signore che lo afferra per portare a compimento l’opera iniziata in lui. Inoltre, ha evidenziato la gioia di celebrare questo momento significativo nella chiesa di San Domenico Savio, la parrocchia in cui è cresciuto nella fede e che lo ha accompagnato nel suo percorso di formazione. Il prossimo 18 marzo, vigilia di San Giuseppe, sarà il turno di Giuseppe Cascone di essere ordinato diacono nella parrocchia di San Pier Giuliano Eymard. Queste due ordinazioni rappresentano una grande grazia per la Chiesa di Ragusa, portando gioia al rettore del Seminario don Gianni Mezzasalma e all’intera comunità del Seminario.