Vittoria, l’acqua è potabile. La situazione è tornata alla normalità

L’acqua è potabile. La situazione idrica del comune di Vittoria torna alla normalità. Le analisi del laboratorio di sanità pubblica dell’Asp hanno certificato che l’acqua dei serbatoi madonna della salute è potabile. Il sindaco, Francesco Aiello ha revocato l’ordinanza che lo scorso 4 dicembre, a tarda sera, aveva portato a vietare l’utilizzo dell’acqua a fini potabili. L’acqua dei rubinetti avrebbe dovuto essere utilizzata solo a fini igienici.

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento era stato assunto in via precauzionale. Nel pomeriggio del 4 dicembre gli addetti avevano trovato aperta la porta d’ingresso dei locali di servizio del serbatoio. Si temeva che qualcuno potesse essere entrato e che avesse potuto manomettere i serbatoi o inquinare in qualche modo l’acqua. Le analisi effettuate dall’Asp hanno accertato che nulla era successo. È probabile che la porta sia rimasta aperta per errore.

Nel frattempo, l’immissione di nuova acqua nei serbatoi ha comunque azzerato l’ipotetico rischio. Per questo, gli uffici dell’Asp hanno dato il via libera e autorizzato alla revoca dell’ordinanza. Da stamattina, la città di Vittoria è tornata alla normalità. L’acqua dei rubinetti è potabile e può essere utilizzata.