Vittoria, la denuncia di Aiello: “Bullismo criminale e spaccio nelle piazze cittadine”

Atti vandalici e bullismo in piazza Sei Martiri (meglio nota come piazza Calvario) a Vittoria.

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello si è recato ieri mattina nella piazza del centro vittoriese, limitrofa alla villa comunale, che sorge in uno dei luoghi più antichi di Vittoria

Il sindaco, insieme all’assessore Cesare Campailla, ha visionato i rifiuti abbandonati sulle panchine e nelle aiuole della piazza: lattine, rifiuti di pizze e panini ed altro. Poi ha parlato via facebook alla sua città.

Aiello ha parlato di “fenomeni di bullismo criminale” che si verificano nella piazza ed ha denunciato anche i fenomeni di spaccio che si verificano nelle ore notturne, anche ad opera di quattordicenni. “le piazze sono diventate supermercati dello spaccio – ha detto Aiello – lo spaccio ha qui dei punti di riferimento. Noi abbiamo preso dei provvedimenti, con le limitazioni del traffico, gli spartitraffico, i divieti di transito e le panchine. Non è bastato. Dopo la mezzanotte qui c’è il rompete le righe, succede di tutto”.

L’appello alle famiglie e ai giovani

Il sindaco ha lanciato un appello alle famiglie: “Bisogna parlare con i ragazzi, spiegare loro le cose. Qui <accade di tutto: mortaretti, Iucu u fuocu, sporcizia, acqua, champagne”.

Il primo cittadino ha parlato anche ai ragazzi. “Ragazzi, Noi vi vogliamo bene, ma dobbiamo saperci comportare. Aiutiamoci a crescere bene. Questo appello è per voi. Io ho i capelli bianchi e appartengo a un’altra generazione. Serve il rispetto per i luoghi e per le persone. Altrimenti diventiamo barbari. Chi ama Vittoria condanna quanto sta accadendo e si adopera perché non accada”.