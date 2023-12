Vittoria, il reparto di Pediatria è off limits. Vietato l’ingresso al sindaco per i doni di Natale

Il sindaco e alcuni amministratori davanti all’ingresso del reparto di pediatria. Ma le porte del reparto restano chiuse e nessuno li fa entrare.

È accaduto questa mattina a Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello, insieme agli assessori Francesca Corbino e Cesare Campailla, ai consiglieri comunali Giovanna Biondo e Fabio Prelati erano andati a fare gli auguri ai bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale Guzzardi. Ad accompagnare gli amministratori c’erano il presidente dell’associazione “Famigliari Vittime della strada”, Biagio Lisa e i titolari della Pizzeria Piuma, di Ragusa, che portava in dono dei panettoncini per i bambini. Alcuni bambini e ragazzi, vestiti da Elfi o da Babbo Natale, avrebbero distribuito i doni ai loro coetanei.

Ma nessuno ha aperto la porta per farli entrare.

Aiello: “Episodio inqualificabile. Sono il responsabile della sanità cittadina”

Il sindaco, Francesco Aiello, rimasto per mezzora con la fascia indossata, protesta per l’accaduto.

“Stamattina ci è stato impedito l’ingresso – ha detto Aiello – Questo episodio, che definisco increscioso, incredibile e inqualificabile, di cui qualcuno dovrà rendere conto, ha turbato la serenità dei ragazzi e delle ragazze, che avevano rinunciato ad assumere impegni, per potere partecipare ad un momento di solidarietà molto importante. Alcuni dei giovani vestiti da Babbo Natale, hanno pianto per il trattamento che ci è stato riservato. Fino a prova contraria, in questa città, così come tutti gli altri miei colleghi, nei loro Comuni, sono il responsabile della sanità”.

Aiello si è rivolto alla Direzione sanitaria dell’Asp chiedendo di fare luce su quanto accaduto. “Non intendo soprassedere su un episodio tanto inquietante, che ritengo unico nel suo genere. Se qualcuno ha deciso di fare politica all’interno di un luogo di cura pubblico, ha sbagliato strada, su questo argomento sono e sarò intransigente ed esigo una risposta. Un episodio come questo non ha precedenti”.

Il direttore sanitario Raffaele Elia: “Faremo tutti gli accertamenti necessari”

“Faremo tutti gli accertamenti necessari sull’accaduto – ha detto il direttore sanitario dell’Asp, Raffaele Elia – mi è stato riferito che non era stata fatta richiesta per questa visita. Ma è comunque normale che debba essere consentito l’ingresso al sindaco per un momento come questo”.

Il gruppo si è poi spostato in una scuola privata. Alcuni panettoni sono stati donati ad altri bambini.