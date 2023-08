Vittoria: guidava senza patente spacciandosi per il fratello. Denunciato per sostituzione di persona

Guidava l’auto senza patente spacciandosi per il fratello. E’ stato denunciato a Vittoria un albanese per sostituzione di persona. La polizia stradale ha effettuato un controllo su un’auto con a bordo una coppia di stranieri sprovvisti di documenti d’identità.

Dopo aver fornito verbalmente le proprie generalità, si sono giustificati dicendo di essere senza documenti perchè si stavano recando in spiaggia. Dagli accertamenti effettuati sul posto tutto risultava nella norma: ai due, sono state contestate comunque diverse infrazioni al codice della strada e perciò è stata sequestrata l’auto.

IL CONDUCENTE SI PRESENTA A NOME DEL FRATELLO

Il giorno successivo, si è presentato presso gli uffici della Polizia Stradale un cittadino albanese che ha dichiarato di essere il fratello del conducente dell’autovettura Citroen C2: il suo intento era quello di svolgere tutte le formalità amministrative per il dissequestro del veicolo. Durante le procedure, i poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti e si è scoperto che l’uomo era lo stesso che guidava l’auto il giorno prima: aveva fornito le false generalità del fratello perché non era in possesso della patente. Inoltre, è emerso che era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona dai carabinieri di Cosenza nel marzo precedente. E’ stato denunciato di nuovo per sostituzione di persona e gli è stata contestata anche la guida senza patente.