Vittoria esterna per la Meerkat basket Scicli nella gara con il Mascalucia

I ragazzi del coach Ninni Gebbia si sono imposti, con il risultato finale di 69 a 50 in loro favore, sui cestisti del Mascalucia nella gara valevole per il campionato di Basket DR1 Sicilia. Una partita equilibrata con gli sciclitani che si sono spesi con una prestazione convincente. Nei primi due quarti le squadre si sono date battaglia in campo. Nel terzo quarto i ragazzi di Gebbia sono riusciti ad allungare fino a più 10 con i padroni di casa che hanno reagito prontamente, riportandosi in partita. Decisivo l’ultimo quarto. Turtinen e Guastella hanno preso in mano la squadra, firmando canestri importanti e guidando i compagni verso una vittoria netta. Da sottolineare la prova di Boiardi: il giovane cestista non ha fatto rimpiangere capitan Sorrentino impossibilitato a scendere in campo per un problema all’inguine. Bene anche Vigoriti che sta crescendo di partita in partita; miglioramenti sono stati visti anche nella fase difensiva della squadra di coach Gebbia, che sta raccogliendo i frutti del lavoro settimanale in allenamento.

La prossima sfida è in programma domenica prossima e vedrà gli sciclitani tornare tra le mura amiche contro il Misterbianco.

Tabellino della Meerkat: Guastella 18, Turtinen 15, Vigoriti 12, Boiardi 11, Lonatica 8, Cannizzaro 5, Romeo, Sorrentino ne, Giannone ne, Statello ne, Sammito ne, Iacono ne.

