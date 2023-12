Vittoria del Meerkat Basket Scicli corsaro ad Adrano. Quattro vittorie consecutive.

Con il risultato di 86-59, nella settima giornata di andata del Campionato regionale I Divisione girone B, la Meerkat Basket Scicli vince in terra etnea la gara con l’Acibonaccorsi consolidando il primo posto in classifica che condivide, ora, solo con la PGS Sales Catania. La vetta con 10 punti per le due squadre che hanno lasciato dietro l’Azzurra Pozzallo, il Basket club Ragusa e Siracusa Basket ferme ad 8 punti, il Basket Misterbianco con 6 e lo Sporting club Adrano con 2 punti. Quattro vittorie consecutive hanno portato la squadra del coach Sergio Trovato ai gradini alti della classifica.

*La Meerkat Scicli ha vinto ed ha convinto.*

I ragazzi del coach Sergio Trovato hanno difeso con determinazione andando in attacco con un gioco veloce e di squadra. Il terzo quarto è stato decisivo con i suricati che hanno messo l’acceleratore, allungando il distacco con un parziale irrecuperabile (più 33). Lonatica e La Rocca hanno brillato, insieme ai soliti Konsta e Paoli. Guastella, Merli e Manenti, in regia, hanno mostrato talento, contribuendo a giocate spettacolari. Solide le prestazioni sotto le plance di Ficili e Cesano, come quella di Mormino che porta esperienza al team. Ora gli occhi sono puntati sulla prossima sfida in casa il 10 dicembre contro Siracusa, attualmente al primo posto in classifica insieme alla Meerkat.

La classifica: Meerkat Basket Scicli 10 punti, PGS Sales Catania 10 punti, Azzurra Pozzallo 8 punti, Siracusa Basket 8 punti, Basket Club Ragusa 8 punti, Basket Misterbianco 6 punti. Sporting club Adrano 2 punti, Aci Bonaccorsi e Mens Sana Mascalucia zero punti.