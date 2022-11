Vittoria Calcio: festa allo stadio, ma vince il Gela. FOTO

di Andrea La Lota – Non basta un “Cosimo” stracolmo di tifosi per arginare la caparbietà di un Gela adesso sempre più leader del campionato di Promozione. Alla capolista basta un calcio di rigore trasformato da Scerra alla mezzora del primo tempo per vincere lo scontro diretto della nona giornata, portarsi a casa i tre punti e ribadire la propria supremazia in testa alla classifica del girone.

Per il Vittoria un’altra domenica no. La seconda caduta nell’arco di due settimane certifica uno stato di crisi difficile da prevedere dopo un avvio di stagione che tutti ben ricordiamo. Il filotto di vittorie consecutive (il Vittoria era riuscito a inanellare 15 punti in cinque partite) sembra ormai lontano e l’appuntamento con la vittoria è adesso diventato un tabù. Un’involuzione che stona con le ambizioni della stagione ma alla quale tuttavia è ancora possibile porvi rimedio. Voglia e spirito di sacrificio non mancano, tuttavia serve correggere in mezzo al campo (con un uomo in grado di dettare i tempi) e in avanti alcuni aspetti tecnici della rosa. Il rischio è di disperdere il ben fatto qualora la dirigenza non dovesse ricorrere al mercato di riparazione. La priorità resta una prima punta.

Tornando alla partita, è costata cara l’unica disattenzione in difesa dei biancorossi, che oltre al rigore incassato non hanno subito chissà quali altri pericoli nell’arco dei 90 minuti. Nel primo tempo infatti la partita è equilibrata, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Vittoria meglio nel secondo tempo. Il piglio dell’undici di Catania è diverso. Il Gela si limita a gestire il vantaggio, e per i biancorossi arrivano tre occasioni nitide per riprenderla. Ma fortuna e freddezza sotto porta mancano a occhio nudo.

Prima Olujic (subentrato fuori ruolo all’infortunato Mazzoni) si fa ipnotizzare a tu per tu con Pandolfo, poi Iapichino al volo centra la traversa piena con il portiere gelese ormai battuto, mentre sul finale Leone sceglie la conclusione diretta invece di servire Barresi smarcato a ridosso della linea di porta. La gioia finale è tutta gelese. Intanto la FC Vittoria ASD comunica che tutti i suoi tesserati non rilasceranno interviste alla stampa fino a nuova comunicazione.

VITTORIA 0

GELA 1

VITTORIA: Mangione, Veca (42’st Ochi) Busacca, Mazzoni (16’pt Olujic) Sferrazza, Iapichino, D’Agosta, Assenza (33’st Di Rosa) Arena (23’st Barresi) Patti (7’st Leone) Incardona. All: Catania

GELA: Pandolfo, Golisano, Riggio, Pira, Tuvè, Minolfi, Fiore (21’st Italiano) Mauro, Scerra (35’st Deoma) Camilleri (20’st Di Bartolo) Gradito (1’st Caci). All: Fausciana

ARBITRO: Patti di Palermo (ass. Corona di Marsala e Smiraglia di Palermo)

RETI: 31’pt Scerra su calcio di rigore