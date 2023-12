Vittoria: “Belive”. Saggio musicale degli allievi della scuola ad indirizzo musicale F. Traina

È stata una prima straordinaria per gli allievi dell’indirizzo musicale dell’I.C. Filippo Traina di Vittoria. Ieri pomeriggio, nell’auditorium del plesso Marconi, docenti, genitori, studenti e appassionati di musica hanno assistito al saggio musicale intitolato “Believe”. Questo evento è stato un’occasione per celebrare la magia del Natale attraverso la bellezza della musica.

Gli studenti hanno dato prova delle loro abilità esibendosi in tre esercizi ritmico-melodici e in brani del repertorio musicale natalizio, tra cui “Silent Night”, “Tu scendi dalle stelle” e “Jingle bell”. Quest’ultimo brano è stato particolarmente gradito dal pubblico che ha richiesto un bis.

IL SAGGIO MUSICALE

Il dirigente scolastico, Carmelo La Porta, ha commentato: “Il saggio musicale è stato non solo un’occasione di condivisione in vista del Santo Natale, ma anche un’opportunità per osservare i progressi e l’impegno degli studenti dell’indirizzo musicale, che si sono avvicinati alla musica per la prima volta. Con grande soddisfazione ho potuto constatare che hanno raggiunto traguardi lodevoli, considerando che sono passati solo pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico. L’indirizzo musicale, che è una novità di quest’anno scolastico, rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio per la nostra scuola.”

Ad avere la direzione dell’orchestra è stato il docente di pianoforte, Antonino Di Francesco, anche coordinatore dell’indirizzo musicale. “Il titolo del saggio musicale ha una valenza doppia”, spiega il professor Di Francesco, “believe significa credere: la scuola crede in ciò che fa, così come i ragazzi devono sempre credere in ciò che fanno con passione e determinazione”.

Un plauso speciale è andato anche ai docenti Giovanni Valastro (flauto traverso), Marcello Arrabito (percussioni) e Orazio Spoto (violino) per il loro impegno quotidiano nella preparazione dei ragazzi.