Vittoria: aveva 100 mila euro in auto. Denunciato per riciclaggio

Automobilista nervoso alla guida fermato dai carabinieri: al controllo, è stato trovato con 100 mila euro in contanti di cui non ha saputo dire niente. L’episodio si è verificato a Vittoria, in via Paolo Enrico Arias. L’uomo, 38 anni, guidava ad una velocità sostenuta e per questo è stato fermato dai carabinieri. Al controllo R.S., che aveva con sè il figlio di 15 anni, è apparso subito molto nervoso: durante l’ispezione dell’auto è stata trovata una busta con diverse “mazzette” di banconote di diversi tagli, confezionate sottovuoto. Di fronte alla richiesta dei Carabinieri di spiegare la presenza di tali banconote, il conducente non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile.

LA DENUNCIA

I militari hanno quindi deciso di accompagnare R.S. agli uffici e hanno iniziato a conteggiare le banconote, scoprendo che l’ammontare era di circa 100.000 euro. Alla luce di questa situazione, i Carabinieri hanno esteso i controlli in casa, dove hanno trovato una macchina per il conteggio dei soldi, due macchine per il sottovuoto e numerose buste di plastica trasparenti simili a quelle delle “mazzette”.

Considerando la notevole somma e il fatto che non sapesse dire nulla sull’origine dei soldi, i Carabinieri hanno sequestrato i 100.000 euro e hanno denunciato R.S. in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di riciclaggio.