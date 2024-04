Visite alla cattedrale di Noto dietro pagamento di un biglietto. Gratis invece per i residenti delle province di Ragusa e Siracusa

Due euro per entrare e visitare la cattedrale di Noto. Due euro e cinquanta centesimi, invece, per visitare il museo della cattedrale. Da mercoledì parte la nuova “era” per il monumento simbolo del Val di Noto, la cattedrale che ha vissuto il triste momento del crollo ed il felice momento della ricostruzione. Le visite all’interno della chiesa per i non residenti a Noto e nelle città delle province di Ragusa e Siracusa saranno soggette a dei ticket. Ticket che permetteranno le visite guidate alla cattedrale intitolata a San Nicolò e nel Museo diffuso.

La cattedrale di San Nicolò elevata a basilica minore nel gennaio del 2012 è il luogo di grande attrazione turistica assieme agli antichi palazzi che si affacciano sul corso e su via Nicolaci.

Riaperta al culto il 18 giugno del 2007 dopo i lavori di ricostruzione resisi necessari a seguito del crollo della cupola avvenuto il 13 marzo del 1996 rimane uno degli esempi più caratteristici del barocco del Val di Noto. Nel corso delle visite guidate sarà possibile conoscere i danni del crollo e le fasi della ricostruzione sapientemente raccontate dalle guide che mostreranno l’intero edificio ecclesiastico ed i contenuti del Museo della cattedrale.

© Riproduzione riservata