Visitati gli uffici del Cimitero di Scicli. Ignoti la notte scorsa hanno forzato gli ingressi entrando all’interno

La scoperta stamattina all’ora di apertura del Cimitero cittadino di contrada Mendolilli. E’ stata fatta dal personale comunale nell’attimo di iniziare la giornata lavorativa. Per entrare negli uffici gli ignoti malviventi hanno utilizzato una finestra che dà sul lato posteriore dell’immobile. Hanno frantumato vetri, hanno forzato la finestra di ingresso e sono entrati all’interno rovistando armadi e cassetti. Il raid delinquenziale ha interessato anche la camera morturia, adiacente agli uffici e le pertinenze cimiteriali dove vengono custoditi attrezzi e materiali. Da una prima sommaria “lettura” del grave episodio i ladri non avrebbero portato via nulla. Il perchè abbiamo preso di mira gli uffici cimiteriali rimane un rompicapo. Fra l’altro non c’era denaro e né oggetti di valore. Rimane la grave azione che viene fortemente stigmatizzato dalla società civile.

Sul posto, nella stessa mattinata, il sindaco Mario Marino e l’assessore al ramo Enzo Giannone.

Un sopralluogo dei carabinieri della locale Tenenza ha permesso di verificare la dinamica del furto formalizzato con una denuncia da parte dell’ente locale. Sul posto anche gli operai del servizio manutenzione per intervenire sui danni provocati.

