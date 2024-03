Virtus vittoriosa contro Monopoli…ma che fatica

Se ci si aspettava un riscatto da Ragusa dopo la sconfitta di Andria, i primi minuti di gioco hanno dato un bel segnale. L’avversario di turno del venerdì santo al Palapadua per la quinta giornata dei play in Gold del Campionato di serie B Interregionale, è il White Wise Monopoli di capitan Laquintana. Con una panchina un po’corta, la Virtus apre le danze con Brown, Cioppa, Simon, Vavoli e Gaetano; dall’altra parte gli ospiti mettono in campo Tommasini, Annese, Corral, Di Giuliomaria e Bini. Un inizio ottimo per la Virtus che controlla gli avversari ed è capace di costruire anche in attacco.

Più macchinosa la manovra degli ospiti che vengono tenuti larghi dal pitturato da una difesa reattiva anche sui cambi. Dura 4 minuti di gioco l’equilibrio tra le due squadre; poi la Virtus inizia a prendere il largo con Brown e Cioppa. Saranno una bomba di Ianelli, i liberi di Gaetano e un 2+1 messo a segno da Simon su assist di quest’ultimo a portare la Virtus a chiudere il primo tempino sul 30 a 19. Secondo quarto di gioco con grandi numeri: ottima circolazione di palla per i ragazzi di Racupido che nel ‘dai e vai’ trovano una delle armi per bucare, assieme alle bombe di capitano Sorrentino, la difesa di Monopoli che pur cambiando, non riesce a trovare la giusta misura per arginare le giocate della Virtus.

Il vantaggio aumenta. E’sul 37 a 23, fatto di buone giocate, che Brown dopo aver persone un pallone in attacco, stampa una stoppata che manda in delirio il pubblico di Ragusa. Monopoli tenta a trovare la via del canestro; solo capitan Laquintana con Merlo, riescono in qualche modo ad arginare le perdite. Si va al riposo grande con Ragusa che conduce per 54 a 35. L’avvio del terzo quarto, pur mantenendo l’inerzia non è così brillante; rapidi capovolgimenti di fronte e molti errori.

Solo Merlo e Laquintana sembrano ancor credere di poter rimontare. La Virtus si affaccia all’ultima frazione avanti per 68 a 55 ma c’è troppo nervosismo in campo. Anche la panchina della Virtus prende un tecnico per proteste (giuste) per un fallo non fischiato su penetrazione di Brown. Il vantaggio della Virtus che sembrava incolmabile viene rosicchiato fino a metà dell’ultima frazione di gioco quando gli avversari si fanno pericolosamente sotto. Nel pitturato, le attenzioni difensive non mollano un attimo Gaetano, imbrigliato e raddoppiato; dall’altro fronte Venga infila 8 punti di fila praticamente a fotocopia. Sarà capitano Laquintana a mettere dentro la bomba del -1 a 3 minuti dalla conclusione del match e a pareggiare dopo poco. Venti ne mette a segno Monopoli contro i 9 di Ragusa (e solo 3 canestri su azione).

Virtus rifiata con due canestri in successione di Vavoli prima e poi con la bomba di capitan Sorrentino che ribalta l’inarzia . Siamo sul 79 a 75 per la Virtus e manca un minuto e mezzo al termine dell’incontro. Venga stavolta perde palla in attacco, sul capovolgimento di fronte, Di Giuliomaria commette fallo su Gaetano che mette a segno i tiri liberi dell’81 a 75. Finita? Ancora no. A una quarantina di secondi dal termine, ancora tiri liberi. In lunetta Bini su fallo (discutibile) fischiato a Gaetano. Siamo sull’81 a 77. Sorrentino, chiuso sulla fascia laterale finisce fuori campo e perde palla.

Esce per 5 falli Di Giuliomaria, Gaetano ancora in lunetta ne mette dentro solo 1. Brividi. Sul capovolgimento Laquintana nuovamente a segno da 3 e fallo immediato stavolta su capitan Sorrentino. Monopoli è di nuovo a -1. Capitan Sorrentino non sbaglia dalla lunetta e li segna entrambi. Non è fruttuoso l’ultimo attacco di Monopoli; Gaetano nel parapiglia, riesce a recuperare l’ultimo pallone e lancia Brown che sigilla la vittoria con il punteggio finale di 87 a 82. Ultimo quarto da dimenticare per Ragusa che nonostante tutto riesce a vincere contro una Monopoli che invece ci ha creduto fino alla fine.Conta il risultato, ma Recupido pur essendo soddisfiatto per la vittoria, avrebbe voluto una maggiore concentrazione soprattutto nell’ultimo quarto di gioco.

“I primi due quarti abbiamo giocato benissimo, in difesa, con la palla che girava a mille all’ora…- commenta il coach virtussino -. Al rientro dagli spogliatoi i nostri avversari hanno iniziato a giocare mani addosso; comprensibile ma non dovevamo reagire meglio. Bravissimi i miei nella gestione non semplice degli ultimi tre minuti di gioco”.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa: Brown 18, Piscetta, Epifani, Cioppa 11, Simon 9, Cascone n.e., Vavoli 16, Sorrentino 15, Gaetano 15, Ianelli 3 All.: Recupido

White Wise Monopoli: Venga 14, Tommasini 11, Diomede n.e., Merlo 11, Annese 4, Laquintana 22, Corral 7, Di Giuliomaria 3, Bini, Natalini. All.: Paternoster

Arbitri De Giorgio di Giarre e Puglisi di Acicatena

Parziali: 30-19; 54-35; 68-55; 87-82

Note: usciti per 5 falli Di Giuliomaria (M)

