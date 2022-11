Virtus Under 17 stravince a Trapani

Con un’eccellente prova del capitano Mirabella, che mette a referto 22 punti e 5 rimbalzi, la formazione di Coach Recupido riesce ad imporsi sugli sfidanti trapanesi al pala Nicosia di Agrigento, ottenendo la sesta vittoria su altrettante partite giocate.

Il fischio di inizio vede entrambe le squadre contratte, con difficoltà nel trovare la retina. In pochi minuti però lo spartito cambia, e la Virtus riesce ad imporsi e a dettare i ritmi del gioco con un parziale che canta 19-6 nei primi 10′ di gioco. Il secondo quarto riesce a concludersi con altrettanto agonismo e una grande prova di carattere da parte dei ragazzi di coach Recupido, che continuano a tenere ben salde le redini del gioco. In attacco si vedono ottime prestazioni, creando agevolazioni con i tempi e gli spazi giusti. Il primo tempo si conclude con un vantaggio di 24 punti (44-20) che sembrava avesse in breve già dettato il successivo andamento della partita. L’intensità va diminuendo nel secondo tempo di gioco, in cui si fa fatica ad annettere punti al tabellone, ma l’attenzione difensiva fa ottenere alla Virtus un bilancio generale più che positivo, con un parziale di 16-8. Forse comodi del punteggio che diceva 60-28, durante il quarto quarto le gambe iniziano a pesare, si fa fatica in entrambe le metà del campo, specialmente quella difensiva che premia con un parziale di 10-22 Trapani. La virtus ha affrontato 40′ di gioco di eccellente tenore, in una partita utile per entrambi gli schieramenti, che premia i ragazzi di coach Recupido, che rientrano al pala Padua con un’altra vittoria, il punteggio finale dice 70-50.

Di seguito, le dichiarazioni di coach Recupido a fine match:

“Intanto voglio ringraziare la Real Basket Agrigento, che ci ha ospitati e permesso di svolgere questa partita in campo neutro, accorciando la trasferta. I nostri ragazzi si sono davvero ben comportati nei primi due quarti. Negli altri due, comodi sul punteggio ottenuto nella prima metà gara abbiamo fatto più fatica, ma sempre amministrando e senza mettere mai in dubbio la partita. Hanno giocato tutti e 11 i convocati e anche questa partita, come le altre, si aggiunge al nostro bagaglio di esperienze”.

Virtus Ragusa-Trapani: 70 – 50

Parziali: 19-6; 25-14; 16-8; 10-22

Virtus Ragusa

Tumino 9, Occhipinti 9, Guccione 12, Santacroce 10, Mirabella 22, Mancuso 2, Guastella 4, Cascone 2, Barracca, Mercorillo, Salmeri, Barnaba