Virtus Ragusa vincente contro Svincolati Milazzo: gran lavoro

di Giada Drocker – Finisce 88 a 72 per la Virtus Ragusa che in casa respinge l’attacco degli Svincolati Milazzo. Panchina corta oggi, con Calvi che siede in panchina anche se è ancora indisponibile per i problemi al ginocchio ancora non risolti e influenza per Epifani che non è della partita.

Prima frazione di gioco di grande intensità da entrambe le parti; finisce a +9 per la Virtus con un cross da rimessa di Vavoli che serve la palla sotto canestro a Brown: due punti a fil di sirena. I primi 10 minuti della partita iniziano con Ragusa che cerca una strada nella difesa ben schierata di Milazzo e, in attacco, il registro per serrare le fila. Uno sbandamento che dura solo un paio di minuti e che viene superato da una ottima circolazione di palla e da cambi difensivi che ingranano. Dal punto a punto e con una sapiente gestione della squadra anche dalla panchina (corta) viste le assenze e il recupero ancora non compiuto di Calvi, Ragusa riesce a ingranare e raggiungere il vantaggio massimo di 12 punti a metà della seconda frazione. Smuove le acque Brown che spinge in penetrazione e scarico, che prende in mano la squadra giocando anche da play e che fino alla fine del match fornirà apporto costante all’attacco di Ragusa. Sorrentino fa il capitano, due bombe in momenti “delicati” che mantengono Messina a distanza. Ma gli Svincolati hanno in Karavdic, un incursore di peso sotto canestro e dall’area grande Manfrè (migliore realizzatore a metà partita per Milazzo) che non perdona appena ha qualche centimetro per tirare.

La seconda frazione si chiude con Ragusa ancora in vantaggio, + 4, ma con un finale nervoso e contrassegnato da un tecnico alla panchina virtussina, per le proteste di coach Recupido per un time out concesso in ritardo. Terza frazione non con un bel gioco da vedere, calano le percentuali di tiro e il gioco sotto le plance è duro. Gaetano, che nei primi due tempini viene blindato e fatica, nella terza frazione ritrova la via del canestro che percorre con caparbietà. Ancora una volta, nel momento della rimonta degli Svincolati, prima Gaetano e poi Sorrentino con il ‘solito’ tiro da tre mette le distanze con gli avversari. Manfrè e Karavdic continuano a tenere Milazzo a contatto.

La situazione falli inizia a farsi difficile già dopo i primi minuti dell’ultima frazione: Vavoli e Simon entrambi con uno dal rosso a 7 minuti ancora da giocare. Dall’altra parte Battaglia in panca con quattro falli e Karavdic che con tre rischia meno e continua a fare comunque il suo lavoro dando peso sotto canestro.

Partita aperta fino a quattro minuti dalla fine con Ragusa che mette in fila i canestri decisivi con Gaetano, Sorrentino (ancora una bomba), Vavoli e Brown, e con Cioppa che da solo mette dentro la retina gli ultimi 5 punti, spegnendo le speranze di Milazzo. Gli ultimi venti secondi sono per la standing ovation di Gaetano e Sorrentino che escono dal campo tra gli applausi. La Virtus poggia la palla a terra e fa trascorrere il tempo. Finisce 88 a 72.

IL TABELLINO Virtus Ragusa-Svincolati Milazzo 88-72 Virtus Ragusa: Brown 22, Piscetta 4, Cioppa 13, Simon 5, Tumino ne, Vavoli 12, Sorrentino 12, Gaetano 20, Mirabella, Calvi ne. All.: Recupido Svincolati Milazzo: Salvatico 4, Barbera 3, Battaglia 9, Odigie 8, Guerra 8, Bolletta, Karavdic 14, Sindoni 7, Traore ne, Manfrè 19. All.: Trimboli Arbitri: Tartamella di Trapani e Puglisi di Aci Catena Parziali: 28-19; 45-41; 64-56. Note. Usciti per cinque falli: Battaglia (M)