Virtus Ragusa vince contro Messina

Virtus Ragusa vince contro la Basket School Messina nel campionato di B interregionale. La Virtus è riuscita a vincere la partita, rimontando da uno svantaggio di sette punti e ottenendo la prima vittoria della stagione.

La Virtus si è concentrata sulla difesa e i rimbalzi per rimontare. Questo approccio difensivo ha aiutato la squadra a tornare indietro da uno svantaggio di sette punti. L’allenatore, coach Recupido, ha dovuto rinunciare a un giocatore di nome Brown a causa di un problema al ginocchio. Inizialmente, la Virtus ha avuto una buona partenza grazie alle prestazioni di Cioppa e Sorrentino, ma ha perso fluidità in attacco nel corso della partita. Le percentuali ai tiri liberi della Virtus sono state del 67%, il che ha penalizzato la squadra in alcune fasi del match. Nel quarto periodo, la Virtus ha effettuato una rimonta grazie a un parziale di 8-0, segnato principalmente da tiri dall’arco. La difesa della Virtus ha aumentato l’intensità nel terzo e quarto periodo, costringendo la Basket School a compiere tiri forzati da tre punti. Alla fine, la Virtus ha sigillato la vittoria dalla lunetta dei tiri liberi. Franco Gaetano è stato un giocatore chiave per la Virtus, contribuendo con 17 punti e 10 rimbalzi.