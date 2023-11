Virtus Ragusa: trasferta sul campo della Fortitudo

La Fortitudo Messina si trova ancora alla ricerca della sua prima vittoria, a due giornate dalla fine del girone d’andata, mentre la Virtus attraversa un momento positivo, registrando quattro vittorie consecutive e occupando attualmente il secondo posto nel campionato di Serie B Interregionale (girone H), a due punti dalla capolista Orlandina.

Nonostante la buona fase della Virtus, il coach Gianni Recupido sottolinea che l’atteggiamento da adottare deve rimanere concentrato e cauto, poiché in situazioni testa-coda, la squadra in testa può diventare vulnerabile. Recupido ritiene che questa partita sia un’opportunità per misurare la maturità della sua squadra.

Analizzando il gioco della Fortitudo Messina, Recupido sottolinea che si tratta di una squadra giovane, capace di giocare con grande vivacità e talento. Avverte che se la sua squadra non si presenterà preparata, potrebbero incontrare difficoltà, poiché la Fortitudo ha dimostrato di potersi esaltare facilmente.

Recupido ricorda anche l’ultima trasferta della sua squadra a Capo d’Orlando, sottolineando che nonostante la sconfitta nei minuti finali, la Virtus è stata competitiva contro avversari blasonati. Leonardo Marinelli e Tagliano emergono come elementi di valore nella Fortitudo, con buone performance statistiche.

Il coach sottolinea l’importanza di affrontare la partita con serietà, attenzione difensiva e determinazione. L’obiettivo è quello di impostare il gioco secondo i propri binari anziché lasciare che siano gli avversari a dettare il ritmo. Recupido enfatizza l’importanza del miglioramento mentale e dell’atteggiamento della sua squadra.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Loccisano di Cosenza e Mameli di Augusta, con la palla a due prevista per sabato sera alle 19.