Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro Sala Consilina

La Virtus Ragusa si prepara per un importante scontro contro Sala Consilina dopo la recente sconfitta con Capo d’Orlando. Il match rappresenta un momento cruciale per consolidare il piazzamento nel girone H in vista della seconda fase del campionato.

Il coach Gianni Recupido sottolinea l’importanza di imparare dagli errori del passato e di affrontare le squadre di qualità con maggiore attenzione e tranquillità. Sala Consilina, attualmente al secondo posto in classifica, è una sfida impegnativa, ma Recupido esprime fiducia nella crescita della sua squadra. La partita è la prima di una serie di sei sfide consecutive contro le squadre migliori del girone, un periodo che metterà a dura prova la Virtus Ragusa.

L’obiettivo è essere al meglio delle condizioni nei mesi di maggio e giugno, quando il campionato raggiungerà la sua fase decisiva. La partita sarà arbitrata da Cappello e Barbagallo e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Virtus Ragusa.