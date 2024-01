Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro la Viola Reggio Calabria

La Virtus Ragusa si prepara per un importante match contro la Viola Reggio Calabria al PalaCalafiore. Entrambe le squadre sono attualmente al secondo posto in classifica, e la partita avrà un impatto significativo sulla qualificazione al Play-in Gold.

Il coach della Virtus, Gianni Recupido, sottolinea l’importanza di queste partite nella lotta per la qualificazione alla fase successiva del campionato. La formula del torneo rende ogni partita cruciale, e vincere contro le squadre dirette concorrenti è fondamentale per accumulare punti utili per la seconda fase.

Nell’andata, la Virtus Ragusa ha vinto contro la Viola Reggio Calabria dopo un supplementare, con una prestazione straordinaria di Illia Tyrtyshnyk. Il coach Recupido sottolinea che la squadra è pronta a reagire e che, nonostante alcune difficoltà recenti, hanno dimostrato di essere pronti a competere al massimo livello.

Il coach esprime la consapevolezza della forza della sua squadra, nonostante non siano la squadra dominante del campionato. La Virtus Ragusa ha dimostrato un buon livello di gioco e intensità nelle partite precedenti, anche con alcune assenze chiave. Recupido complimenta i suoi giocatori e si dice fiducioso per il futuro, sottolineando che il meglio deve ancora venire.

La partita contro la Viola Reggio Calabria sarà un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la loro posizione in classifica e ottenere punti cruciali per la seconda fase del campionato.