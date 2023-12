Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro il basket school Messina

La Virtus Ragusa si sta preparando per un’altra partita impegnativa dopo la vittoria sudata contro il Basket School Messina. Purtroppo, Giorgio Calvi sarà assente a causa di un infortunio alla spalla, ma l’allenatore Recupido sembra concentrato sulla squadra presente e sulla necessità di affrontare la partita nel migliore dei modi.La sfida contro il Basket School Messina è molto impegnativa, vista la loro aggressività e pericolosità in campo. Leonardo Di Dio è stato menzionato come uno dei migliori realizzatori del campionato, con una media di 17.4 punti a partita, suggerendo che sarà importante contenerlo per mantenere il controllo del gioco.Per quanto riguarda la trasmissione della partita, sarà disponibile in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di 3 euro, consentendo ai tifosi di seguire l’azione anche se non possono essere presenti fisicamente al PalaPadua.