Virtus Ragusa promossa in B nazionale. Festa al palazzetto e firma sul canestro

Finisce 74 a 72. Finisce bene, alla grande. Ragusa torna in serie B nazionale, davanti al suo pubblico con testa e tantissimo cuore. Partiamo dalla fine; a meno di un minuto e mezzo dalla fine Pesaro si fa sempre più sotto, con Ragusa che per gran parte della gara è stata avanti nel punteggio. 71 a 68 con una grande entrata di Brown. Martinez che per Pesaro è stato una eccezionale risorse, commette il quinto fallo in attacco. Riparte il gioco, gli arbitri fischiano un antisportivo a Sorrentino. Rupil segna,, Pesaro è a -1; gli ultimo 29 secondi di gioco durano nove minuti. Cipriani ha nelle mani due tiri importantissimi dalla lunetta, li sbaglia entrambi. Sarà poi la volta del virtussino Gaetano, ne mette dentro due, Ragusa conduce 73 a 70. Su recupero difensivo capitan Sorrentino subisce fallo, sbaglia il primo ma segna il secondo. Ragusa a 2 secondi è a +4, lasciano tirare gli avversari, il cronometro deve scorrere. E finisce così, 74 a 72 con una grande incontenibile festa in campo e fuori

Grande intensità nel primo quarto della ‘bella’, la gara 3 che decide la promozione in serie B nazionale. Ragusa schiera in quintetto Brown, Cioppa, Simon, Vavoli e Gaetano; Pesaro risponde con Lovisotto, Battisti, Maruca, Tognacci e Casoni. E’Ragusa ad aprire le marcature con una bomba di Gaetano; punto a punto fino alla conclusione del primo quartino, con Ragusa che spreca qualcosa proprio quando riesce a costruire un piccolo vantaggio 15-8 e dall’altra parte Pesaro ne approfitta. Situazione falli di Lovisotto e Tognacci già impensierisce; è di Martinez, la svolta per Pesaro; saranno suoi 14 dei 21 punti di Pesaro nella prima frazione, squadra ospite che chiude in vantaggio 17 a 21. In salita la seconda frazione; dopo 3 minuti e mezzo di gioco, due canestri in azione per la Virtus Ragusa e dieci punti messi a segno da Pesaro che stavolta trova in Battusti e Rupil punti importanti. E’proprio dopo una bomba di Battisti che Ragusa sembra risvegliarsi; Broglia commette praticamente tre falli in successione e stavolta la Virtus dalla lunetta non sbaglia più, con Epifani, Gaetano e Brown. A 3’50’’ Vavoli di potenza mette dentro il -1 da sotto canestro. Il sorpasso arriva a 2 minuti e mezzo dal riposo grande con Simon che centra il bersaglio da 3; 33 a 31; a filo di sirena sarà ancora Vavoli a mettere dentro un canestro che manda agli spogliatoi la Virtus sempre a +1, 36 a 35. Gli arbitri non consentono alcun contatto di gioco; 13 falli per squadra fischiati nelle prime due frazioni. Il terzo tempino vede uscire praticamente subito dal campo Gaetano, gravato di quattro falli e la panchina di Ragusa insorge beccandosi il secondo tecnico del match, che a qualcosa serve; scuote i giocatori in campo e risveglia anche il pubblico che inizia a tifare rendendo ancora più caldo un arroventato Palapadua. Brown trova l’ispirazione, glaciale mette dentro due triple di seguito e Piscetta fa un ottimo lavoro sotto canestro dando respiro a Gaetano e Vavoli e mettendo dentro il canestro del +11 a metà del tempino. Pesaro reagisce, una squadra mai doma, penalizzata nella sostanza del rimbalzo anche dai falli di Lovisotto. Grande tecnica, un’ottima squadra. Il punteggio premia ancora Ragusa, 59 a 50. Ultima quarto di grande emozione. Brown, cerca il riscatto indicando la testa, quella che usa spingendo in penetrazione e rintuzzando gli attacchi degli avversari, tutti pericolosi. A 2 minuti e mezzo alla fine, praticamente l’ultimo canestro in azione, poi la parte finale un minuto e mezzo che ne dura 9 ma che consegna nuovamente la serie B a Ragusa. La presidente Sabrina Sabbatini commossa, portata in trionfo dai suoi ragazzi; “Mi sono messa la gonna d’oro perché me lo sentivooooo!” e poi il rito della retina, una a Gaetano e una, tagliata dal capitano Sorrentino che nell’urlo finale sommerge squadra e tifosi con una pioggia di coriandoli dorati. Oggi tutti, nessuno escluso, hanno dato l’anima in campo. Tutto per tutto, fino alla fine e stavolta è andato tutto BBBBBB enissimo

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Italservice Loreto Pesaro 74-72

Virtus Ragusa: Brown 20, Piscetta 8, Epifani 2, Cioppa 2, Simon 12, Tumino ne, Vavoli 10, Sorrentino 7, Gaetano 13, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli. All.: Recupido

Italservice Loreto Pesaro: Rupil 9, Lovisotto 4, Cevolinine, Battisti 8, Cipriani 2, Maruca 13, Tombari ne, Tognacci, Broglia 2, Martinez 26, Casoni 8. All.: Foglietti

Arbitri: Rosato e Collura di Roma

Parziali: 17-21; 36-35; 59-50.

Note. Usciti per cinque falli: Simon (V), Broglia, Martinez(I)

