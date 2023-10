Virtus Ragusa perde contro Capo d’Orlando

La Virtus ha subito la sua prima sconfitta stagionale in una partita vibrante contro l’Infodrive Capo d’Orlando, perdendo per 65-68 dopo aver tentato un recupero impressionante. Nonostante le prestazioni brillanti di Brown e Gaetano, che hanno entrambi segnato 19 punti, la squadra di Ragusa non è riuscita a mantenere la leadership.

Il primo quarto è iniziato con un vantaggio iniziale di Capo d’Orlando, ma la Virtus ha saputo recuperare e sorpassare grazie a cinque punti consecutivi di Brown. Il primo quarto si è chiuso con Capo d’Orlando in vantaggio per 15-17.

La partita è stata caratterizzata da una bassa percentuale di tiri segnati, ma entrambe le squadre hanno lottato duramente. Nel secondo quarto, la partita è rimasta in equilibrio, ma Capo d’Orlando è riuscita a chiudere il primo tempo con un vantaggio di 30-32.

Il terzo quarto ha visto Capo d’Orlando creare un margine di 13 punti grazie a un parziale di 15-2. Tuttavia, la Virtus ha dimostrato di avere ancora energia e ha tentato una rimonta nel quarto periodo. Un parziale di 15-3 ha riportato la Virtus in vantaggio di un punto, ma Capo d’Orlando è riuscita a mantenere la calma e a ricostruire un vantaggio di cinque punti.

Nel finale, la Virtus ha tentato una nuova rimonta ma non è riuscita a completarla, perdendo per 65-68. Coach Recupido ha elogiato la prestazione della squadra ma ha notato alcune difficoltà nell’adattarsi all’intensità del campionato. Ha riconosciuto il contributo di Jasaitis, un grande giocatore che ha fatto la differenza in una partita equilibrata.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Orlandina Basket 65-68

Virtus Ragusa: Brown 19, Piscetta, Epifani 1, Cioppa, Simon 3, Tumino, Vavoli 8, Sorrentino 8, Gaetano 19, Mirabella ne, Guastella ne, Calvi 7. All.: Recupido

Orlandina Basket: Agbortabi 6, Moltrasio 8, Mentonelli 1, Mascherpa ne, Favali 11, Palermo 12, Jasaitis 22, Marini L. 8, Marini D., Collovà ne, Gatti. All.: Bolignano

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Puglisi di Acicatena

Parziali: 15-17; 30-32; 45-55

Note. Usciti per cinque falli: Marini L. (O)