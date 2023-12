Virtus Ragusa: la presidente analizza il momento: “Abbiamo bravi giocatori e ragazzi di sani principi”

La Virtus Ragusa si conferma come una delle protagoniste del campionato di Serie A3, dimostrando una solida leadership e un approccio intelligente sia in campo che nella gestione della squadra.

La presidente Sabrina Sabbatini ha sottolineato l’importanza di costruire una squadra equilibrata, non solo focalizzandosi sui grandi nomi, ma investendo su giocatori con potenziale e principi sani. L’attenzione alla salute dei giocatori attraverso la prevenzione degli infortuni è diventata una priorità, grazie a uno staff medico efficiente che si concentra sulla prevenzione anziché solo sulla cura.

La squadra è stata costruita considerando non solo le abilità tecniche dei giocatori ma anche la loro coesione e rispetto reciproco. La presidente Sabbatini ha evidenziato l’importanza del ruolo dei giocatori veterani come il capitano Sorrentino, che ha dimostrato grande maturità e capacità di leadership, contribuendo al successo della squadra.

Nonostante i successi, Sabbatini ha sollevato la questione della scarsa affluenza del pubblico al PalaPadua e ha esortato i tifosi a supportare in modo più costante la squadra, specialmente nella fase cruciale della stagione. La società si impegna a creare iniziative per coinvolgere un pubblico più ampio e per avvicinare coloro che non seguono abitualmente il basket.

In sostanza, la Virtus Ragusa è orgogliosa del proprio percorso fino a questo punto ma ha bisogno del supporto costante dei tifosi per affrontare al meglio le sfide future.