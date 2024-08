Virtus Ragusa: il nuovo capitano è Franco Gaetano

La nuova stagione della Virtus è ufficialmente iniziata con il primo incontro tra atleti e staff al PalaPadua, dove la squadra si è riunita per avviare i preparativi in vista delle prossime sfide. I nuovi innesti, Hugo Erkmaa, Nicolò Bertocco e Mirko Gloria, si sono presentati fianco a fianco, pronti a integrarsi con il gruppo esistente. Bertocco, che ritrova il general manager Franco Del Moro dopo l’esperienza a Matera, ha mostrato un atteggiamento curioso e desideroso di apprendere rapidamente, mentre Gloria, già familiare con l’ambiente da avversario, si prepara a un campionato che richiederà un impegno fisico intenso.

Franco Gaetano, scelto come nuovo capitano della squadra, ha espresso grande orgoglio per il suo ruolo, succedendo a Sorrentino. Il gruppo mantiene una solida ossatura dalla scorsa stagione, con Gaetano, Simon, Vavoli, Ianelli, Calvi, Piscetta e i giovani promettenti come Tumino e Mirabella, tutti pronti a lavorare insieme.

Durante l’incontro, la presidente Sabrina Sabbatini e il general manager Franco Del Moro hanno ribadito l’importanza dei valori familiari all’interno della Virtus, sottolineando la necessità di sostenersi a vicenda, specialmente nei momenti di difficoltà. Del Moro ha enfatizzato che il vero valore di una squadra emerge proprio durante le sconfitte e i cali di forma.

La squadra ha iniziato le prime sessioni di allenamento, alternando lavoro in palestra e sul campo, con un programma intenso fino a sabato mattina, seguito da un giorno e mezzo di riposo. La prima amichevole stagionale si terrà il 31 agosto al PalaPadua contro la Siaz Piazza Armerina, seguita dalla sfida contro Capo d’Orlando per il Trofeo delle Miniere. Coach Gianni Recupido ha espresso grande fiducia nella squadra, sottolineando l’importanza di costruire un gruppo combattivo con un sistema di gioco solido e inclusivo, dove tutti i giocatori avranno l’opportunità di diventare protagonisti.

