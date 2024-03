Virtus Ragusa: il coach prepara l’esordio casalingo nella fase a orologio, ma segnala le anomalie: “Troppi 18 giorni prima dei playoff”

Il PalaPadua riapre i battenti per ospitare una sfida di grande rilievo: la seconda giornata dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale vedrà scontrarsi Virtus Ragusa e Power Salerno. La formazione campana arriva da un ottimo quarto posto nel gruppo G (Campania e Puglia) e da una vittoria casalinga contro l’Orlandina (75-61). In questa fase a orologio ogni partita è cruciale, dato che solo le prime sei del raggruppamento si qualificheranno ai playoff, e la Virtus vuole conquistare punti preziosi.

Il coach Recupido sottolinea l’importanza di essere pronti e di giocare una partita attenta e intensa, considerando le potenzialità offensive degli avversari. La Virtus si è allenata duramente durante la settimana e si prepara a competere in un contesto molto impegnativo. Tuttavia, Recupido esprime anche la sua preoccupazione per la formula del campionato e per la calendarizzazione degli incontri, che secondo lui non tiene sufficientemente conto della salute dei giocatori e delle esigenze delle società.

Il coach non nasconde la sua delusione per la gestione del calendario e per le scelte organizzative che possono mettere a repentaglio la salute dei giocatori. Critica soprattutto la lunga pausa tra le fasi del torneo e il rischio di dover affrontare sei partite ravvicinate in condizioni fisiche difficili, soprattutto durante le trasferte lunghe.

La partita contro Salerno si terrà domenica pomeriggio al PalaPadua, con fischio d’inizio alle ore 18. L’incontro sarà arbitrato dai signori De Giorgio di Giarre e Puglisi di Acicatena e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.

