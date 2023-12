Virtus, Giorgio Calvi sta bene! Che sollievo

Dopo i lunghi drammatici momenti vissuti al Palapadua nel corso del match tra Virtus Ragusa e Bim Bim Basket Rende (per la cronaca, vinto dalla Virtus con il pubteggio di 100 a 76), oggi la notizia che tutti i presenti attendevano: Giorgio Calvi sta bene. Il giovane virtussino, lanciato in contropiede è caduto malamente dopo una schiacciata, rimanendo a terra.

I soccorsi in campo, la grande collaborazione di entrambe le società, la apprensione vissuta e condivisa da atleti e giocatori è il segno di quanto accaduto. Calvi è stato portato in ospedale per accertamenti; oggi la buona notizia: “Virtus Ragusa comunica che il proprio atleta Giorgio Calvi, uscito anzitempo a seguito di una brutta caduta nei minuti finali dell’incontro, sta bene e che gli esami strumentali condotti presso la struttura ospedaliera non hanno evidenziato particolari conseguenze.

La società intende ringraziare, inoltre, lo staff tecnico di Bim Bum Basket Rende prontamente intervenuto per prestare soccorso, appena percepita la pericolosità della caduta”. La società ospite ha espresso la propria gioia per l’esito dei controlli. Tarik Hajnovic giocatore del Rende ha commentato “Davvero un brutto momento visto dal vivo … come poteva finire…è importante che ragazzo sta bene! Da avversario gli auguro un in bocca in lupo!”. Tutto bene quindi; la Virtus aggiunge sotto una immagine di Calvi al Palapaua “il nostro campione sta bene ed è pronto a godersi una domenica di meritato riposo”