Virtus: al PalaPadua Ragusa vuole riscattare il k.o. di Piacenza

La Virtus Ragusa si prepara a tornare in campo al PalaPadua per affrontare Omegna nella settima giornata del campionato di Serie B Nazionale, in programma domenica alle 18. Dopo una sconfitta amara contro Piacenza, la squadra di coach Gianni Recupido cerca un riscatto, consapevole di dover migliorare sul piano difensivo: “A Piacenza abbiamo fatto una buona prestazione in attacco, ma difensivamente non siamo stati all’altezza. Abbiamo perso due punti che avrebbero potuto fare la differenza”, afferma Recupido, che però vede segnali positivi nella crescita del gruppo e nel tempo avuto per prepararsi meglio, senza l’intensità di una gara ogni tre giorni.

Omegna si presenta come un avversario ostico con 4 vittorie su 6 partite, ma Ragusa punta a migliorare il proprio rendimento. Nonostante l’assenza di Ianelli, ci sarà il debutto casalingo di Zan Kosic, che ha già ben impressionato nell’ultima partita con un 100% di realizzazioni dal campo. Coach Recupido sottolinea l’importanza di integrare Kosic senza perdere fluidità nel sistema di gioco: “Quando arriva un giocatore nuovo, bisogna ripassare regole e schemi, e questo richiede tempo. Tuttavia, Zan è molto intelligente dal punto di vista cestistico e darà un contributo importante”.

Il coach ha inoltre elogiato il reparto degli esterni, che ha affrontato diverse difficoltà fisiche in questo inizio di stagione, ma continua a dimostrare un grande impegno sia in allenamento sia in partita. Recupido si dice fiducioso che i risultati arriveranno con il passare del tempo.

La partita sarà arbitrata dai lombardi Di Luzio e Fusari e trasmessa in diretta per gli abbonati su LNP Pass, il sito e l’app dedicata.

