Violenza sulle donne: Mariella Nava e Daniela Poggi a Ragusa per una riflessione collettiva. Spettacolo il 2 dicembre

RAGUSA – Mariella Nava e Daniela Poggi saranno le protagoniste a Ragusa dello spettacolo “Figlio, non sei più giglio”, scritto e diretto da Stefania Porrino. In tournée in tutta Italia, lo spettacolo di parole e musica approda a Ragusa il prossimo sabato 2 dicembre alle ore 20,30 al Teatro Marcello Perracchio nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale contro la violenza sulle donne, tema che purtroppo continua ad essere di drammatica attualità e rispetto al quale occorre il coinvolgimento attivo di tutta la società. L’Amministrazione Comunale di Ragusa promuove questo spettacolo, organizzato da Magic Stars Agency in collaborazione con l’associazione culturale Luogocomune, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e far riflettere su un diverso punto di vista, ricordando che le azioni violente coinvolgono non solo la vittima e il suo carnefice, ma anche le famiglie e gli ambiti delle relazioni affettive. Il testo prende spunto dalla lauda Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi. L’autrice delinea la figura di una donna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive anch’essa il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore, in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente, ma autore di un gesto di violenza estrema su una donna. Il testo affronta il difficile e delicato tema del femminicidio in un’opera dolorosa e toccante. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza e il suo dolore di fronte alla violenza agita dal figlio su un’altra donna, sono proposti al pubblico in una lettera che la madre scrive al figlio per tentare di ricostruire le possibili e molteplici cause dell’atto assassino da lui compiuto e trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore che renda possibile a lei – madre – perdonare un figlio che non è più giglio. Per esaltare l’impatto emotivo dell’esperienza di Maria, al testo in prosa si intrecciano le musiche di Mariella Nava creando un unico flusso di emozioni. “La violenza sulle donne riguarda l’intera società civile ed è importante contrastare questo fenomeno ogni giorno, attraverso l’informazione, la prevenzione e l’impegno a modificare modelli culturali diversi – afferma Elvira Adamo – Assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari opportunità del Comune di Ragusa – I Servizi Sociali del Comune hanno attivato diversi servizi per aiutare le donne e le famiglie che affrontano questo dramma. Lo spettacolo con Mariella Nava e Daniela Poggi è un impulso per riflessioni e analisi”. Informazioni e prevendite già attive presso la libreria Flaccavento a Ragusa (via Mario Rapisardi, 99 – tel. 0932 624844 – libreriaflaccavento.l@gmail.com). Il biglietto unico per accedere allo spettacolo è di 12 euro. Il nostro sito Ragusaoggi.it è mediapartner dell’evento. Crediamo infatti che la questione relativa alla violenza sulle donne è da rilanciare all’attenzione di tutti sempre di più, con l’obiettivo di creare una nuova coscienza collettiva.